Vestas Wind Systems A-S Aktie
WKN: 913769 / ISIN: DK0010268606
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12.08.2026 11:03:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Vestas auf 'Buy' - Ziel 215 Kronen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Vestas (Vestas Wind Systems A-S) nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 dänischen Kronen belassen. Der Windturbinenhersteller habe stark abgeschnitten und die Erwartungen vor allem mit dem operativen Ergebnis (Ebit) übertroffen, schrieb Lucas Ferhani am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die angehobene bereinigte Margenzielspanne für das Jahr sieht er nun über der Konsensschätzung./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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