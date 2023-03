ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Vitesco auf 'Hold' - Ziel 58 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vitesco (Vitesco Technologies) nach Quartalszahlen und einem Ausblick auf 2023 auf "Hold" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Der Mittelwert der für dieses Jahr in Aussicht gestellten Umsatzspanne des Antriebsspezialisten liege um vier Prozent über der Markterwartung, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der Prognosespanne für die bereinigte operative Marge (Ebit) in diesem Jahr von 2,9 bis 3,4 Prozent stehe allerdings eine Konsensschätzung von 3,4 Prozent gegenüber./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2023 / 02:57 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2023 / 02:57 / ET

