Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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29.10.2026 14:09:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Volkswagen auf 'Buy' - Ziel 120 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Der Autobauer habe weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten, wobei in die Konsensprognosen wohl bereinigte und unbereinigte Analystenschätzungen eingeflossen seien, schrieb Philippe Houchois am Donnerstag. Der Nettomittelzufluss tendiere nach den ersten neun Monaten des Jahres in Richtung oberes Ende der Jahreszielspanne./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
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30.10.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Volkswagen auf 85 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)
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30.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
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30.10.26
|Schwacher Handel: DAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
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30.10.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX im Minus (finanzen.at)
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30.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
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30.10.26
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30.10.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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30.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich leichter (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|69,48
|-0,49%
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