WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
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17.04.2026 19:49:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Wacker Chemie auf 'Hold' - Ziel 74 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für WACKER CHEMIE auf "Hold" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Dies schrieb Marcus Dunford-Castro am Freitag nach der Bekanntgabe von vorläufigen Quartalszahlen und der Anhebung der Umsatzziele. Er rechnet mit einer positiven Kursreaktion./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 12:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 12:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|10.04.26
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|09.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
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|UBS AG
|11.02.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|09.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|24.03.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
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