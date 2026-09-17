WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
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17.09.2026 10:34:40
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Wacker Chemie auf 'Hold' - Ziel 93 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für WACKER CHEMIE mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis des dritten Quartals dürfte über den Markterwartungen liegen, schrieb Marcus Dunford-Castro am Donnerstag nach den Mitteilungen anlässlich des Kapitalmarkttags. Auf längere Sicht gebe es nun eher Ambitionen ohne konkreten Zeitrahmen anstelle der bisherigen konkreten Ziele./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 01:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 01:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
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