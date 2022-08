ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Zurich auf 'Hold' - Ziel 470 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich (Zurich Insurance) nach Quartalszahlen und einem Aktienrückkaufprogramm auf "Hold" mit einem Kursziel von 470 Franken belassen. Es sei das größte Aktienrückkaufprogramm des Versicherers, an das er sich erinnern könne, schrieb Analyst Philip Kett in einem am Donnerstag vorliegenden ersten Kommentar. Mit den Rückkäufen kompensiere der Konzern die aus einem Beteiligungsverkauf resultierende Verwässerung der Ergebnisse./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2022 / 01:41 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2022 / 01:41 / ET

