Zurich Insurance Aktie

WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

19.01.2026 17:05:39

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Zurich auf 'Hold' - Ziel 520 Franken

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Zurich (Zurich Insurance) angesichts eines neuen Übernahmeangebotes für Beazley auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Franken belassen. Die Ankündigung von Zurich, bereits zwei Offerten zum Kauf von Beazley unterbreitet zu haben, überrasche, schrieb Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte diese Überraschung im Nachhinein so groß auch nicht sein vor dem Hintergrund des während des Investorentags hervorgehobenen Spezialversicherungsgeschäfts. Das Angebot sei fair, die strategischen Gründe dahinter logisch und eine 56-Prozent-Prämie sei für gewöhnlich genug, um den Deal zu empfehlen. Andererseits hätten sich Übernahme-Bewertungen im letzten Zyklus in der Spanne eines Kurs/Buchwert-Verhältnisses von 1,6 bis 2,5 bewegt. Beazley als Marktführer sei da mit einem Wert von 2 womöglich nicht so hoch bewertet, wie es sein könnte./rob/ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 09:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 09:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

