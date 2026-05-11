ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt AMS-Osram auf 'Buy' - Ziel hoch auf 21 Franken
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AMS-Osram (ams) deutlich erhöht von 8,30 auf 21 Franken und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Schweizer seien dem finanziellen Erfolg mit KI-Photonik dank der Entwicklungspartnerschaft mit einer Branchengröße deutlich nähergekommen, schrieb Janardan Menon am Samstag. Dabei dürfte es sich um Meta handeln. Zudem sieht der Experte das Geschäft mit Halbleitern für Industrie und Autobranche am Beginn eines neuen Aufschwungs./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2026 / 08:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2026 / 05:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Nachrichten zu ams AG
Analysen zu ams-OSRAM AG
|11.05.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|09.04.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|13.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|10.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|05.05.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
