WKN: 92086 / ISIN: AT0000920863

11.05.2026 09:00:39

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt AMS-Osram auf 'Buy' - Ziel hoch auf 21 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AMS-Osram (ams) deutlich erhöht von 8,30 auf 21 Franken und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Schweizer seien dem finanziellen Erfolg mit KI-Photonik dank der Entwicklungspartnerschaft mit einer Branchengröße deutlich nähergekommen, schrieb Janardan Menon am Samstag. Dabei dürfte es sich um Meta handeln. Zudem sieht der Experte das Geschäft mit Halbleitern für Industrie und Autobranche am Beginn eines neuen Aufschwungs./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2026 / 08:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2026 / 05:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu ams-OSRAM AG

mehr Analysen
11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
05.05.26 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
ams-OSRAM AG 20,00 -4,76% ams-OSRAM AG

