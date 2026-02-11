ArcelorMittal Aktie

WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687

11.02.2026 07:34:39

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt ArcelorMittal auf 'Buy' - Ziel hoch auf 62 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ArcelorMittal von 44 auf 62 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die europäische Stahlbranche werde im neuen Geschäftszyklus dank der politischen Protektionsmaßnahmen deutlich höhere Gewinne einfahren als in der Vergangenheit, schrieb Cole Hathorn am Dienstagabend in ihrer Kaufempfehlung. Die Anleger sprächen schon von einem Narrativ "Stahl ist der neue Zement" und erwarteten entsprechend eine mehrjährige Neubewertungsphase. Hathorn sieht sich mit seiner operativen Ergebnisprognose für 2027 von 11,7 Milliarden Dollar 15 Prozent über dem Konsens./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 13:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

