ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Clariant auf 'Buy' und Ziel auf 23 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Clariant von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 18,20 auf 23,00 Franken angehoben. Die Entwicklung des Free-Cashflow-Umschlags implizierten eine Schuldenverringerung des Chemiekonzerns, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies deute darauf hin, dass auch höhere Aktionärsrenditen (Sonderdividenden) in Betracht gezogen werden könnten. Er habe zudem nun auch die Sunliquid-Technologie als Option in sein Bewertungsmodell integriert./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2022 / 07:51 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2022 / 19:05 / ET

