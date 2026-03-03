Deutsche Börse Aktie

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

03.03.2026 07:49:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Deutsche Börse auf 'Buy' - Ziel hoch auf 270 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien der Deutschen Börse (Deutsche Börse) von 240 auf 270 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Eschborner böten zwar keine perfekte Anlagestory, seien aber eine der besseren Absicherungen gegen hohe Marktschwankungen, schrieb Tom Mills in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung. Zudem seien die Aktien sowohl relativ als auch absolut günstig. Mills geht davon aus, dass die Übernahme der Fondsplattform Allfunds durchgewunken wird und hält sie für attraktiv./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 18:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 18:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

