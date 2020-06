ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Deutsche Telekom auf 'Buy' und Ziel auf 17,20 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 10,60 auf 17,20 Euro erhöht. Angesichts der soliden operativen Trends, vor allem in Deutschland, sei das Rumpfgeschäft der Telekom - ohne T-Mobile US - derzeit an der Börse sehr günstig bewertet, begründete Analyst Ulrich Rathe sein neues Anlagevotum in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Zielerhöhung begründete er vor allem mit dem Deutschland-Geschäft, aber auch mit dem gestiegenen Wert der Beteiligung an den US-Mobilfunk-Aktivitäten./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2020 / 18:24 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2020 / 19:05 / ET

