DWS Group Aktie

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WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007

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07.09.2026 19:04:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt DWS auf 'Buy' - Ziel 90 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat DWS (DWS Group GmbHCo) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 51 auf 90 Euro angehoben. Die deutsche Altersvorsorge-Reform bringe dem Fondsanbieter zusätzliches mittelfristiges Chancenpotenzial, schrieb Laura Gris Trillo in einer am Montag vorliegenden Studie. Neben der Rentenreform vergrößerten auch ETF-Sparpläne und das 500-Milliarden-Euro-Infrastrukturprogramm den inländischen Gebührenpool des Vermögensverwalters. Die Qualität des Wachstums sollte sich aus eigener Kraft verbessern./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 11:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 11:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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18:00 DWS Group Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 DWS Group Buy UBS AG
29.07.26 DWS Group Hold Jefferies & Company Inc.
29.07.26 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
09.07.26 DWS Group Sell Goldman Sachs Group Inc.
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