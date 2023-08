ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Eli Lilly auf 'Buy' und Ziel auf 615 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Eli Lilly (Eli Lilly and) nach Quartalszahlen und einer positiven Studie des Wettbewerbers Novo Nordisk von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 430 auf 615 US-Dollar angehoben. Die Resultate des US-Pharmakonzerns und die Novo-Studie zum Abnehmpräparat Wegovy seien ein "Homerun" für Eli Lilly, schrieb Analyst Akash Tewari in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der US-Konzern Eli Lilly führe eine ähnliche Studie durch./edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2023 / 19:28 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2023 / 19:28 / ET

