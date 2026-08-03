E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
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03.08.2026 09:04:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Eon auf 'Buy' - Ziel erhöht auf 22,70 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Eon (EON SE) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 17,40 auf 22,70 Euro angehoben. Am Markt unterschätze man die Möglichkeiten im Zusammenhang mit Investitionen in die Energienetze, schrieb Ahmed Farman in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Ausbaupläne in Deutschland und regulatorische Vorgaben für die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten der Stromerzeuger seien die absehbaren Impulsgeber in den kommenden Monaten./bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 07:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2026 / 19:00 / ET
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Nachrichten zu E.ON SE
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09:04
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Eon auf 'Buy' - Ziel erhöht auf 22,70 Euro (dpa-AFX)
|
30.07.26
|Jefferies & Company Inc.: Hold für EON SE-Aktie (finanzen.at)
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30.07.26
|DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EON SE-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
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28.07.26
|LUS-DAX aktuell: Zum Ende des Dienstagshandels Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
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28.07.26
|DAX-Handel aktuell: DAX präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
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27.07.26
|Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX letztendlich steigen (finanzen.at)
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27.07.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
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27.07.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu E.ON SE
|07:46
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:46
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:46
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|E.ON Verkaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|E.ON SE
|19,06
|1,74%