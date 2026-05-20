Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
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20.05.2026 13:35:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Evonik auf 'Buy' - Ziel hoch auf 20 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Evonik von 15,10 auf 20 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Preise für Chemieprodukte seien aktuell "hot", die Nachfrage allerdings nicht, schrieb Marcus Dunford-Castro in seiner Branchenanalyse vom Dienstag. Angetrieben würden sie vor allem durch Versorgungsprobleme im Zuge des Nahost-Kriegs. Es gebe allerdings bereits Anzeichen der Umkehr des Preisauftriebs. Anders als bei Lanxess passe die Kursentwicklung bei Evonik besser zum Anstieg der Gewinnerwartungen, so der Experte. Hier sei der Rückenwind und die Nachfrage-Normalisierung auch viel besser absehbar./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 12:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 19:00 / ET
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