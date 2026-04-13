Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
13.04.2026 07:49:39
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Evonik auf 'Hold' - Ziel hoch auf 15,10 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Evonik von 12,20 auf 15,10 Euro angehoben und die Aktien von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft. Die neu verantwortliche Analystin Helena Xu hob ihre Prognose für das operative Ergebnis für 2026 um 3 Prozent. Der Gegenwind für den Chemiekonzern lasse nach, schrieb sie am Freitagabend. Verkaufsdisziplin stütze die Preise für das Tierfuttereiweiß Methionin und das Management sei mit einem Dividendenreset Barmittelprobleme angegangen. Mittelfristig bleibt Xu aber skeptisch, was nennenswertes Gewinnpotenzial angeht./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 13:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2026 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Analysen zu Evonik AG
|13.04.26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Evonik Overweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Evonik Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.03.26
|Evonik Neutral
|UBS AG
