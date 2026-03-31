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Ferrari für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146

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31.03.2026 20:19:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ferrari auf 'Buy' und Ziel auf 350 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Ferrari von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 310 auf 350 Euro angehoben. James Grzinic geht in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung davon aus, dass der Sportwagenhersteller im hohen einstelligen Prozentbereich wachsen sowie seine Profitabilität schrittweise verbessern kann. Der Druck auf die Wiederverkaufswerte lasse insgesamt nach und die Wertsteigerung bei Spezialfahrzeugen sei stark. Die Bewertungsprämie für Ferrari als Luxusgüter-Anbieter dürfte sich wieder erholen, was angesichts der allgemeinen Unsicherheiten einen überzeugenden, gesamtwirtschaftlich unabhängigen Gegenpol darstelle./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 12:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 12:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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