Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
|
30.01.2026 08:28:40
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Fraport auf 'Buy' - Ziel hoch auf 100 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fraport von 72 auf 100 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analystin Priyal Woolf nahm in ihrem Ausblick auf 2026 für die europäische Infrastrukturbranche einen Favoritenwechsel vor und empfiehlt nun in erster Linie Fraport, aber auch das spanische Pendant Aena. 2026 werde im Flugverkehr wohl ein starkes Jahr mit höheren Kapazitäten der Airlines. Regulatorische Probleme sieht Woolf eher bei Aeroports de Paris und Flughafen Zürich./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 17:37 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 19:00 / ET
Analysen zu Fraport AG
|30.01.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|20.01.26
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
