WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

30.01.2026 08:28:40

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Fraport auf 'Buy' - Ziel hoch auf 100 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fraport von 72 auf 100 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analystin Priyal Woolf nahm in ihrem Ausblick auf 2026 für die europäische Infrastrukturbranche einen Favoritenwechsel vor und empfiehlt nun in erster Linie Fraport, aber auch das spanische Pendant Aena. 2026 werde im Flugverkehr wohl ein starkes Jahr mit höheren Kapazitäten der Airlines. Regulatorische Probleme sieht Woolf eher bei Aeroports de Paris und Flughafen Zürich./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 17:37 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 19:00 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

30.01.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 Fraport Overweight Barclays Capital
22.01.26 Fraport Sell UBS AG
20.01.26 Fraport Outperform Bernstein Research
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Fraport AG 78,05 1,17% Fraport AG

