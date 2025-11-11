Givaudan Aktie

Givaudan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
11.11.2025 07:34:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Givaudan auf 'Buy' - Ziel hoch auf 3800 Franken

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Givaudan von 3600 auf 3800 Franken angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Im schwierigen Umfeld sei der Schweizer Aromenhersteller bei Umsatzwachstum und Margen die Nummer Eins im Bereich Inhaltsstoffe für Konsumprodukte, schrieb Chris Counihan am Montagnachmittag in seiner Neubewertung. Damit verdiene Givaudan weiterhin einen Bewertungsaufschlag, der aktuell im historischen Vergleich niedrig ausfalle./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 10:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 19:05 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Givaudan AGmehr Nachrichten