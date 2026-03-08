HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|
08.03.2026 22:04:39
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Hensoldt auf 'Buy' - Ziel 90 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat HENSOLDT von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 90 Euro belassen. Die auch 2026 weiter hereinkommenden Aufträge aus Deutschland ließen die Jahresprognose für den freien Finanzmittelfluss (Free Cashflow) des Rüstungselektronikunternehmens konservativ erscheinen, schrieb Analyst Ben Brown in einer am Sonntag vorliegenden Studie. Daher und wegen der gesunkenen Aktienbewertung habe er die Papiere hochgestuft./rob/mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2026 / 14:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2026 / 14:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HENSOLDT
|
08.03.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Hensoldt auf 'Buy' - Ziel 90 Euro (dpa-AFX)
|
06.03.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
06.03.26
|Rüstungswerte fester: Rheinmetall, RENK, TKMS und HENSOLDT legen zu (dpa-AFX)
|
06.03.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX leichter (finanzen.at)
|
06.03.26
|Handel in Frankfurt: MDAX gibt am Freitagnachmittag nach (finanzen.at)
|
06.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX fällt am Mittag (finanzen.at)
|
06.03.26
|TecDAX-Wert HENSOLDT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HENSOLDT von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
06.03.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu HENSOLDT
|08.03.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|08.03.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|08.03.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|16.02.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|26.02.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|HENSOLDT
|72,30
|-2,43%