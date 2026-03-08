HENSOLDT Aktie

WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

08.03.2026 22:04:39

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Hensoldt auf 'Buy' - Ziel 90 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat HENSOLDT von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 90 Euro belassen. Die auch 2026 weiter hereinkommenden Aufträge aus Deutschland ließen die Jahresprognose für den freien Finanzmittelfluss (Free Cashflow) des Rüstungselektronikunternehmens konservativ erscheinen, schrieb Analyst Ben Brown in einer am Sonntag vorliegenden Studie. Daher und wegen der gesunkenen Aktienbewertung habe er die Papiere hochgestuft./rob/mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2026 / 14:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2026 / 14:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu HENSOLDT

Analysen zu HENSOLDT

08.03.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
02.03.26 HENSOLDT Equal Weight Barclays Capital
27.02.26 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
26.02.26 HENSOLDT Kaufen DZ BANK
Aktien in diesem Artikel

HENSOLDT 72,30 -2,43% HENSOLDT

