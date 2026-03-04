KION GROUP Aktie

KION GROUP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881

04.03.2026 08:34:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Kion auf 'Hold' - Ziel hoch auf 56 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kion (KION GROUP) von 51 auf 56 Euro angehoben und die Aktien von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft. Angesichts der Kursverluste seit Jahresbeginn und eines konservativen Ausblicks seien die Risiken gesunken, schrieb Lucas Ferhani am Mittwoch. Mit seinen operativen Ergebnisschätzungen für den Spezialisten für Warenlagerlogistik bleibt er bis 2028 aber bis zu 10 Prozent unter dem Konsens./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 01:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 01:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

