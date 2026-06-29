Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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29.06.2026 07:34:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Mercedes-Benz auf 'Buy' - Ziel runter auf 52 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) von 60 auf 52 Euro gesenkt, aber die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Aktien der Stuttgarter seien der jüngsten Gewinnwarnung von BMW gefolgt, dabei erschienen ihre Jahresziele "safe", schrieb Philippe Houchois am Sonntag. Die Signale auf einer Investorenkonferenz am Dienstag seien recht zuversichtlich gewesen. Der träge Marktkonsens müsse allerdings noch korrigieren./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2026 / 15:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2026 / 15:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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