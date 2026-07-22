Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|
22.07.2026 09:34:39
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Nestle auf 'Buy' - Ziel erhöht auf 99 Franken
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Nestle (Nestlé) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 84 auf 99 Franken angehoben. Strategische Entscheidungen des Jahres 2022 seien zu sehr konzentriert gewesen auf ein letztlich nicht haltbares Wachstum der Volumina und Preise, schrieb David Hayes in einer Studie am Mittwoch. Die Erholung hiervon benötige Zeit. Allmählich aber lasse der negative Einfluss dieser übereifrigen Maßnahmen nach. Zugleich bessere sich das Umfeld für Produktkategorien wie Tiernahrung und Kaffee./rob/bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 15:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
12:27
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Donnerstagmittag in Rot (finanzen.at)
|
12:27
|Verluste in Zürich: SMI sackt am Donnerstagmittag ab (finanzen.at)
|
12:27
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI fällt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
11:28
|ROUNDUP: Nestle wächst aus eigener Kraft - Profitabilität unter Druck (dpa-AFX)
|
10:03
|AKTIE IM FOKUS: Nestle mit deutlichen Verlusten nach Zahlen (dpa-AFX)
|
09:28
|Donnerstagshandel in Zürich: SMI beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
09:28
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 beginnt Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|11:53
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:24
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|10:54
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:18
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:53
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:24
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|10:54
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:18
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:54
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:53
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:24
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|10:18
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Nestlé SA (Nestle)
|86,28
|-6,23%