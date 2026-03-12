Nutrien Aktie
WKN DE: A2DWB8 / ISIN: CA67077M1086
|
12.03.2026 08:04:39
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Nutrien auf 'Buy' - Ziel hoch auf 96 Dollar
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nutrien (Nutrien (Ex Potash Agrium)) von 74 auf 96 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Laurence Alexander schraubte am Donnerstag die Schätzungen für den Düngemittelhersteller nach oben. Grund hierfür seien höhere Preise infolge der Sperrung der Straße von Hormus im Nahen Osten./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 01:20 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 01:20 / ET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade?
Aktien in diesem Artikel
|Nutrien (Ex Potash Agrium)
|73,12
|6,99%
