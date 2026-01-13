PVA TePla Aktie
WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006
|
13.01.2026 08:19:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt PVA Tepla auf 'Buy' - Ziel 31 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat PVA TePla von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 26 auf 31 Euro angehoben. Trotz des zuletzt starken Laufs des Aktienmarktes insgesamt gebe es weiterhin attraktiv bewertete Einzelaktien, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Europas mittelgroßen Konzernen. Eine lockere Geldpolitik und die Konjunkturmilliarden der deutschen Regierung verbesserten die Finanzierungsbedingungen sowie die heimische Nachfrage, wovon vor allem mittelgroße Unternehmen profitieren sollten. Bei PVA Tepla dürfte nach Nachlassen der Wachstumsdynamik nur vorübergehender Natur sein./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 14:38 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET
