Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
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10.11.2026 07:34:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Renault auf 'Buy' - Ziel hoch auf 34 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Renault von 30 auf 34 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Für 2027 gebe es mehr gute Argumente für die Franzosen als für viele Konkurrenten, schrieb Philippe Houchois in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Er erinnerte daran, dass sie keine direkte China-Abhängigkeit besitzen, protektionistische Maßnahmen in der EU helfen dürften, sich das E-Auto-Geschäftsmix bessere und dem gemeinsam mit dem chinesischen Hersteller Geely betriebenen Autozulieferer (Horse) Aufträge aus der Branche winken./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 20:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 20:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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Nachrichten zu Renault S.A.
|
12:26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 am Dienstagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09:28
|Gewinne in Paris: CAC 40 zum Start im Plus (finanzen.at)
|
07:34
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Renault auf 'Buy' - Ziel hoch auf 34 Euro (dpa-AFX)
|
09.11.26
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
09.11.26
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 im Plus (finanzen.at)
|
09.11.26
|Zuversicht in Paris: CAC 40 mittags im Aufwind (finanzen.at)
|
09.11.26
|Schwache Performance in Paris: CAC 40 zum Start des Montagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
07.11.26
|Renault readies for ‘golden moment’ for EVs in UK despite Chinese onslaught (Financial Times)
Analysen zu Renault S.A.
|06:20
|Renault Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|06:20
|Renault Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|06:20
|Renault Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|03.11.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|29,63
|2,99%