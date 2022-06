ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Renault auf 'Buy' - Ziel von 22 hoch auf 40 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Renault von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 22 auf 40 Euro angehoben. Zum ersten Mal seit Jahren hätten die Franzosen wieder "strategischen Puls", schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Alles hänge davon ab, wie radikal das Management in den Bereichen Verbrennungsmotoren und Elektrofahrzeuge verändern wolle und werde. Nichts erscheine ausgeschlossen./ag/ajx

