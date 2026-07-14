Salzgitter Aktie

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WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005

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14.07.2026 07:49:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Salzgitter auf 'Buy' - Ziel hoch auf 66 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salzgitter von 55 auf 66 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der Konzern sei einer der größten Profiteure steigender Volumina und Preise im Zuge der Protektionsmaßnahmen für die europäische Stahlbranche, schrieb Cole Hathorn am Montag. Zudem schlage das deutsche Infrastrukturpaket ab 2027 durch. Hathorn sieht 2026 Spielraum für eine weitere Erhöhung der operativen Ergebnisprognose (Ebitda) und liegt mit seiner Prognose für 2027 um 18 Prozent über dem Konsens./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 13:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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06:34 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
10.07.26 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.07.26 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
28.05.26 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
19.05.26 Salzgitter Halten DZ BANK
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