ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Siemens Healthineers auf 'Buy' - Ziel auf 75 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Healthineers (SHL) (Siemens Healthineers) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 62 auf 75 Euro angehoben. Analyst James Vane-Tempest verwies auf eine hauseigene Erhebung zur Strahlenonkologie, die einen Wettbewerbsvorteil für den Medizintechnikkonzern aufzeigt und die jüngsten Konzernziele stützt. Der Bewertungsaufschlag von SHL zum MedTech-Sektor sei angesichts eines durchschnittlichen jährlichen Gewinnwachstums (EPS) von 15 Prozent gerechtfertigt, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine EPS-Prognosen von 2022 bis 2025 um bis zu 10 Prozent./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2022 / 11:01 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2022 / 19:01 / ET

