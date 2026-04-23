ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Symrise auf 'Hold' - Ziel aufgestockt auf 70 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Symrise leicht erhöht von 69 auf 70 Euro und die Aktien von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft. Das erste Quartal "riecht nach Einstiegszeitpunkt", schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch in seinem Ausblick auf die Berichtssaison von Europas Aromen- und Duftstoffherstellern. Die Wachstumserwartungen seien in den vergangenen zwölf Monaten deutlich gesunken. Der Wachstumskonsens habe nicht nur für 2026, sondern auch für die kommenden drei Jahre korrigiert - hier um 20 Prozent. Die korrespondierende Kurskorrektur hält der Experte für übertrieben. Die Parfümdynamik halte sich und im Nahrungsmittelbereich stünden gute Nachrichten an. Dunford-Castro empfiehlt Croda nun zum Kauf und sieht Symrise weniger skeptisch als bisher./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 15:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 19:00 / ET

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