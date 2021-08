ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Tesla auf 'Buy' - Ziel hoch auf 850 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Jefferies hat Tesla von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 700 auf 850 US-Dollar angehoben. Die Gewinnentwicklung des Elektroautobauers beschleunige sich, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem hebe sich Tesla mit Blick auf die Konkurrenz durch einen besonders effizienten Kapitaleinsatz positiv ab./mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2021 / 20:37 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2021 / 00:00 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------