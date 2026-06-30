Anheuser-Busch InBev Aktie

Anheuser-Busch InBev für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 590932 / ISIN: BE0003793107

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30.06.2026 09:21:41

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für AB Inbev auf 84 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AB Inbev (Anheuser-Busch InBev) von 80 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Beim Brauereikonzern bessere sich die Lage, schrieb Edward Mundy in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Halbjahresbericht. Die Absatzvolumina dürften zuletzt erneut gestiegen sein. Dabei helfe die weiter gute Entwicklung der Marktanteile./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 18:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 19:01 / ET

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