WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037

11.02.2026 18:19:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Ahold Delhaize auf 45 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ahold Delhaize (Ahold Delhaize (Ahold)) von 42 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den "beachtlichen Jahreszahlen" der Supermarktkette ist für Analyst Frederick Wild Ahold Delhaize "The Place To Be In US Food", wie er am Mittwoch schrieb. Viele der pessimistischen Thesen für die Aktie würden nun adressiert./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 10:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 10:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

12.02.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.02.26 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
11.02.26 Ahold Delhaize Buy Jefferies & Company Inc.
11.02.26 Ahold Delhaize Neutral UBS AG
11.02.26 Ahold Delhaize Buy Jefferies & Company Inc.
