12.03.2026 09:04:40

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Aixtron auf 36,50 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aixtron (AIXTRON SE) von 30,30 auf 36,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Om Bakhda erwartet im ersten Halbjahr anhaltende Auftragsstärke im Bereich Optoelectronics, wie er am Mittwochnachmittag schrieb. Wichtig für den Chipausrüster sei insbesondere Klarheit bezüglich der 800V-Gleichstrom-Architektur der nächsten Generation von Nvidia. Die Aixtron-Bewertung lässt aus Bakhdas Sicht im historischen Vergleich noch Luft nach oben./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 10:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

07:07 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
11.03.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.03.26 AIXTRON Neutral UBS AG
02.03.26 AIXTRON Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.03.26 AIXTRON Buy Deutsche Bank AG
11.03.26 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

ATX und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften am Donnerstag im Minus in den Handel einsteigen. Die asiatischen Börsen präsentieren sich am Donnerstag mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

