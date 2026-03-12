AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|
12.03.2026 09:04:40
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Aixtron auf 36,50 Euro - 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aixtron (AIXTRON SE) von 30,30 auf 36,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Om Bakhda erwartet im ersten Halbjahr anhaltende Auftragsstärke im Bereich Optoelectronics, wie er am Mittwochnachmittag schrieb. Wichtig für den Chipausrüster sei insbesondere Klarheit bezüglich der 800V-Gleichstrom-Architektur der nächsten Generation von Nvidia. Die Aixtron-Bewertung lässt aus Bakhdas Sicht im historischen Vergleich noch Luft nach oben./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 10:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
