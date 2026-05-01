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01.05.2026 09:49:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Aixtron auf 55,30 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aixtron (AIXTRON SE) von 35,00 auf 55,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Auftragsdynamik im Optoelectronics-Bereich des Halbleiterindustrie-Zulieferers beginne gerade erst zu steigen, schrieb Om Bakhda in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies untermauere die Nachhaltigkeit der Opto-Investitionen. Die sich abzeichnende Stärkung der Auftragstrends - angetrieben durch Opto und GaN - berge weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktie. Der Experte schraubte seine Umsatzprognosen für 2027 und 2028 merklich nach oben./rob/edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 00:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 00:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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