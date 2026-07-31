ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Amazon auf 330 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Amazon von 320 auf 330 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Konzern habe starke Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Brent Thill in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand in der Cloud-Sparte AWS habe sich um 132 Milliarden US-Dollar erhöht. Dies sorge für eine hohe Absehbarkeit bis 2028 und darüber hinaus, so der Analyst. Die Prognose für die Investitionsausgaben sei zwar um 20 Milliarden Dollar auf 220 Milliarden angehoben worden. Angesichts der Nachfrageentwicklung sei dies jedoch gerechtfertigt./rob/err/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 01:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 01:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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