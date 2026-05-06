BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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06.05.2026 21:19:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für BMW auf 92 Euro - 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BMW von 90 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Quartalsberichte der EU-Automobilhersteller hätten keine großen Überraschungen bereitgehalten, was zum Teil auf die zunehmend detaillierten Angaben bei den "pre-close calls" zurückzuführen sei, resümierte Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Für BMW schraubte er seine Ergebnisprognosen (bereinigtes Ebit) nach oben./edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 13:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 13:41 / ET
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