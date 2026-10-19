BP Aktie

BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.10.2026 11:56:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für BP auf 550 Pence - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BP von 520 auf 550 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Marktkonsens preise das Aufwärtspotenzial nach dem starken Zwischenbericht schon weitgehend ein, schrieb Mark Wilson in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Anleger honorierten den Schuldenabbau des Ölkonzerns. Die jüngst für Mitte Dezember angekündigte Veranstaltung zur Strategie und zum Ausblick dürfte ein wichtiges Ereignis werden, um die Wachstums- und Ertragsaussichten mit dem Schuldenabbau zu verknüpfen und in den Anlegerfokus zu rücken./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 02:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 02:19 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

mehr Nachrichten

Analysen zu BP plc (British Petrol)

mehr Analysen
19.10.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
14.10.26 BP Buy UBS AG
13.10.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
13.10.26 BP Outperform RBC Capital Markets
13.10.26 BP Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BP plc (British Petrol) 7,32 -1,01% BP plc (British Petrol)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen