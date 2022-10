ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für British American Tobacco an - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) von 4500 auf 4800 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zigarettenalternativen des Herstellers kämen am Markt bisher schlechter an als die der Konkurrenz, was sich auch in der Bewertung niederschlage, schrieb Analyst Owen Bennett in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Zusammenhang mit Patentstreitigkeiten in den USA rechnet der Experte jedoch mit einer für das Unternehmen günstigen Entscheidung - was sich wiederum als Startschuss für eine nachhaltige Neubewertung dieses Geschäftsbereichs am Markt auswirken sollte./tav/gl

