Diageo Aktie
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
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08.06.2026 07:51:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Diageo auf 2000 Pence - 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Diageo von 1900 auf 2000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spirituosenkonzern hänge im "Premiumisierungs-Kater", schrieb Edward Mundy am Freitagabend. Er geht davon aus, dass die Briten Geld verschenkt haben, indem sie keine breitere Kundenschicht angesprochen haben, nun aber Premiumisierung und Bezahlbarkeit neu ausbalancieren./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 13:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2026 / 05:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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