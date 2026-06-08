Diageo Aktie

Diageo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

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08.06.2026 07:51:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Diageo auf 2000 Pence - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Diageo von 1900 auf 2000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spirituosenkonzern hänge im "Premiumisierungs-Kater", schrieb Edward Mundy am Freitagabend. Er geht davon aus, dass die Briten Geld verschenkt haben, indem sie keine breitere Kundenschicht angesprochen haben, nun aber Premiumisierung und Bezahlbarkeit neu ausbalancieren./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 13:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2026 / 05:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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