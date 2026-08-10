Diageo Aktie

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WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

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10.08.2026 08:34:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Diageo auf 2200 Pence - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Diageo von 2000 auf 2200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Edward Mundy resümierte am Sonntag den jüngsten Kapitalmarkttag des Spirituosenkonzerns. Der neue Chef Dave Lewis setze seinen Turnaroundplan mit Nachdruck um./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2026 / 12:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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10:49 Diageo Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:33 Diageo Neutral UBS AG
08:58 Diageo Hold Deutsche Bank AG
07:27 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
07:26 Diageo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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