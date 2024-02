ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Fraport auf 48 Euro - 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fraport von 43 auf 48 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Infrastruktur-Unternehmen schienen nach einer teilweisen Pause in Zeiten steigender Zinsen wieder bereit zu sein, Kapital auszuschütten, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Er bevorzugt Firmen mit starken Bilanzen, die von sinkenden Kapitalkosten profitieren dürften. Unter den Flughafenbetreibern ist ADP nach recht schwacher Kursentwicklung sein Favorit. Bei Fraport bleibe er nach relativ gutem Lauf lieber vorsichtig./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2024 / 21:39 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2024 / 21:39 / ET

