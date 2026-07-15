HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|
15.07.2026 11:19:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Hochtief auf 508 Euro - 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für HOCHTIEF von 494 auf 508 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zahlen am 27. Juli sollten vor allem dank der australischen Tochter Turner ein weiteres hervorragendes Quartal des Baukonzerns belegen, schrieb Graham Hunt in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er setzt auf eine weiter hohe Nachfrage der Hyperscaler, welche Kapitalerhöhungen durchgeführt hätten, um ihre Rechenzentren massiv auszubauen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 19:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 19:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HOCHTIEF AG
|
15.07.26
|Verluste in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
|
15.07.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15.07.26
|XETRA-Handel LUS-DAX legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
15.07.26