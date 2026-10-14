Iberdrola Aktie
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
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14.10.2026 12:17:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Iberdrola auf 20,70 Euro - 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Iberdrola (Iberdrola SA) vor Zahlen zum dritten Quartal von 19,20 auf 20,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Gewinn je Aktie des spanischen Versorgers dürfte um 6 Prozent gestiegen sein, schrieb Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er schraubte seine Gewinnprognosen für die Jahre 2026 bis 2029 um durchschnittlich 3 Prozent nach oben./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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Nachrichten zu Iberdrola SA
Analysen zu Iberdrola SA
|13:15
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:15
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:15
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|27.05.26
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|22.07.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|05.05.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|09:13
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Iberdrola SA
|21,55
|-0,28%
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