ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für IBM auf 215 Dollar - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für IBM nach Zahlen zum vierten Quartal von 180 auf 215 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Beim Free Cash Flow habe der Technologiekonzern gut abgeschnitten, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatz habe vom Infrastrukturgeschäft profitiert, während das Segment Software beim Umsatz und bei der Vorsteuermarge die Erwartungen verfehlt habe./bek

