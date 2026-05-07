Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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07.05.2026 07:04:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Infineon auf 75 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Infineon von 52 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Chipkonzerns auf das Geschäftsjahr 2027 sei weitaus stärker als gedacht, schrieb Janardan Menon in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er hob seine Ergebnisschätzung folglich um 26 Prozent an./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 19:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 19:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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