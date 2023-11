ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Kion auf 53 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kion (KION GROUP) von 48 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Markt preise bei dem Gabelstaplerhersteller eine deutliche Verschlechterung der Nachfrage und der Margen im nächsten Jahr ein, schrieb Analyst Lucas Ferhani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies erscheine aber zunehmend unwahrscheinlich. So sei das Geschäft mit Flurförderzeugen, Lagertechnik und verbundenen Dienstleistungen widerstandsfähig. Zudem biete der Auftragsbestand ein Polster bis 2024 und das Geschäft mit automatisierten Lagersystemen stabilisiere sich./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2023 / 10:12 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2023 / 19:00 / ET

