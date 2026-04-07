Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
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07.04.2026 18:19:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Nordex auf 54 Euro - 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordex vor Zahlen zum ersten Quartal von 50 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen dürfte einen guten Start ins Jahr hinter sich haben, schrieb Constantin Hesse in einem Ausblick am Dienstag. Die Profitabilität verbessere sich weiter dank einer günstigeren Regulierung der Energiebranche und besseren Fundamentaldaten. Die Branche könne zudem von der gegenwärtigen Energiekrise profitieren./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 10:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 10:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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