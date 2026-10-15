Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
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15.10.2026 23:49:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Nordex auf 63 Euro - 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordex nach Eckdaten sowie einer Prognoseerhörung von 60 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Windkraftanlagenbauer habe beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen selbst die optimistischsten Erwartungen noch überboten, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag. Das Unternehmen habe damit insgesamt einen weiteren Volltreffer gelandet und lege einfach immer wieder nach./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 16:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 16:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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